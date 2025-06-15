В Україні відбувся четвертий етап повернення 6000 тіл загиблих українців

У неділю, 15 червня, в межах репатріаційних заходів Україна повернула ще 1200 загиблих на російсько-українській війні громадян, зокрема захисників. Це вже четвертий етап повернення тіл українських військових відповідно до домовленостей у Стамбулі, повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими.

«В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям», – повідомили у пресслужбі Координаційного штабу.

Правоохоронці та судово-медичні експерти найближчим часом здійснять низку експертиз, щоб підтвердити особи загиблих.

За даними пресслужби Коордштабу, тіла полеглих українців вдалося повернути у співпраці з СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, ДСНС та інших силових та безпекових структур України. Крім того, штаб висловив вдячність за сприяння у репатріації Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Доповнено 14:35. За даними СБУ, репатріація тіл 15 червня Україна завершила етап повернення загиблих оборонців залізничним транспортом.

«15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. Це дозволило у прискореному режимі доставити тіла полеглих захисників України до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи. Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту, як це передбачено домовленостями, досягнутими в межах зустрічі в Стамбулі», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Коли саме розпочнеться етап репатріації загиблих українців автотранспортом, у пресслужбі СБУ не уточнили.

Нагадаємо, репатріації тіл відбуваються у межах домовленості за результатами другого етапу переговорів між українською та російською стороною 2 червня в Стамбулі. Повернення тіл загиблих українців розпочалося 11 червня – тоді до України повернули 1212 полеглих військовослужбовців.

Другий етап репатріації відбувся 13 червня – Росія повернула Україні 1200 тіл, які, ймовірно, належать українським оборонцям. Наступного дня, 14 червня, Коордштаб підтвердив повернення ще 1200 тіл українців. Станом на 15 червня в межах домовленості про повернення тіл українців Росія передала вже 4812 тіл та решток загиблих.

Нагадаємо, після завершення переговорів голова української делегації та міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про обміни у форматі «всіх на всіх» для важкопоранених та тяжкохворих військовополонених, а також для молодих солдатів від 18 до 25 років.

Крім того, Умєров повідомив про домовленість щодо повернення тіл 6000 загиблих військовослужбовців. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що потрібно «дуже ретельно вивчити це питання». За його словами, росіяни опізнали лише 15% з 6000 загиблих, і навіть намагалися передати Україні тіла росіян під виглядом полеглих українців.