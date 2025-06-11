Росіяни передали Україні тіла 1212 полеглих українських захисників

У середу, 11 червня, до України повернули тіла 1212 полеглих на війни військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених – полеглі захисники з Курського, Харківського, Луганського, Донецького, Запорізького та Херсонського напрямків.

За даними пресслужби Коордштабу, тіла полеглих військових вдалося повернути у співпраці з СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, ДСНС та інших силових та безпекових структур України. Крім того, штаб висловив вдячність за сприяння у репатріації Міжнародному комітету Червоного Хреста.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.

Нагадаємо, 2 червня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в межах другого раунду переговорів між делегаціями України, Росії та Туреччини сторони домовилися про нові обміни «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також – молодих солдатів віком 18-25 років.

Окрім того, делегати домовилися про повернення 6000 тіл загиблих українських захисників. Також українська сторона передала Росії список з кількох сотень українських дітей, яких незаконно депортували до РФ.

Втім, 4 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планувала передати тіла ліквідованих російських окупантів разом із полеглими українськими військовими під час обміну. За його словами, Україні вдалось отримати документи російської сторони, в яких ішлося, що Росія ідентифікувала лише 15-20% тіл загиблих військових.