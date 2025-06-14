До України повернули ще 1200 тіл загиблих українців

У суботу, 14 червня, у межах репатріаційних заходів до України повернули тіла 1200 громадян України, зокрема, військовослужбовців. Про це повідомили у Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Росія передала Україні 1200 загиблих у межах домовленостей під час переговорів у турецькому Стамбулі. Росіяни стверджують, що загиблі – українські військовослужбовці. Щоб це підтвердити українські фахівці зроблять низку експертиз, за допомогою яких встановлять особи загиблих. Після цього тіла передадуть родичам для поховання.

Зазначається, що загиблих українців вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших силових структур. Також репатріаційним заходам сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду перемовин у турецькому Стамбулі українська та російська делегації домовилися здійснити кілька обмінів. Відповідно до домовленостей, Україна та Росія обміняють дві категорії військовополонених у форматі «всіх на всіх». Йдеться про важкохворих та поранених бійців, а також військових віком 25 років. Також Україна та Росія домовилися здійснити обмін загиблими військовими.

9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цього етапу до України повернули молодих бійців до 25 років.

10 червня Україна повернула неназвану кількість військових, які мають хвороби та важкі поранення. 11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих на війни військовослужбовців.

12 червня Україна та Росія здійснили другий етап обміну важкопораненими та хворими військовими.

13 червня до України повернули ще 1200 тіл, які, ймовірно, належать українським оборонцям.