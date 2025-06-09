Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»

Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цих обмінів до України планують повернути всіх поранених та хворих військовослужбовців, а також молодих бійців (до 25 років). Про це у понеділок, 9 червня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями [...] Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні», – написав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Володимир Зеленський не уточнив, скільки саме військових вдалося повернути у межах цього обміну.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що 9 червня Україна повернула з російського полону військовослужбовців, яким до 25 років. Звільнені українці проходити службу у Збройних силах України, Державній прикордонній службі, Нацгвардії та Територіальній обороні. Серед повернутих бійців є службовці Морської піхоти України та Десантно-штурмових військ, а також оборонці Маріуполя.

«Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення», – зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду перемовин України та Росії делегації домовилися здійснити кілька обмінів. Зокрема, сторони погодили обміняти полонених бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців (18-25 років) за формулою «всіх на всіх». Також Україна та Росія проведуть обмін загиблими військовими.

7 червня помічник російського диктатора Путіна Владімір Медінський заявив, що Україна «несподівано перенесла на невизначений термін» обмін тілами загиблих військових та полоненими.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та розвідці відреагували на заяви росіян. Там зауважили, що Україна ретельно дотримується досягнутих під час перемовин у Туреччині домовленостей, а Росія вдається до інформаційного тиску та намагається «одноосібно диктувати параметри обмінного процесу».