Україна та Росія здійснили другий обмін хворими та важкопораненими бійцями

У четвер, 12 червня, Україна та Росія здійснили черговий етап обміну військовополоненими. До України з російської неволі повернули хворих та поранених військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів», – повідомив Володимир Зеленський.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що у межах чергового обміну Україна повернула з російського полону військових Десантно-штурмових військ, Військово-морських Сил, Морської піхоти, Повітряних мил, Сил ТрО, Сил безпілотних систем, а також прикордонників та бійців Національної гвардії. Деякі українці перебували у полоні з перших днів повномасштабного вторгнення. Серед повернутих є ті, які вважались зниклими безвісти. Найстаршому звільненому з полону 59 років, наймолодшому – 22.

Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду перемовин України та Росії делегації домовилися здійснити кілька обмінів. Зокрема, сторони погодили обміняти полонених бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців (18-25 років) за формулою «всіх на всіх». Також Україна та Росія домовилися здійснити обмін загиблими військовими.

9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цього етапу до України повернули молодих бійців до 25 років.

10 червня Україна повернула неназвану кількість військових, які мають хвороби та важкі поранення. 11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих на війни військовослужбовців.

Кількість повернених у межах обміну полонених українська влада наразі не розголошує. Цифри озвучать після проведення всіх етапів обімну.