Україна повернула 1200 загиблих українців

У п'ятницю, 13 червня, у межах репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих. Про це повідомили у Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих українців вдалося повернути завдяки співпраці співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Служби безпеки України, Збройних Сил України, міністерству внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також поверненню загиблих українців сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Слідчі разом з судмедекспертами встановлять особи загиблих, а потім тіла передадуть родичам для поховання.

Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду перемовин у турецькому Стамбулі українська та російська делегації домовилися здійснити кілька обмінів. Зокрема, сторони погодили обміни двох категорій полонених військових за формулою «всіх на всіх». Йдеться про бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців віком 25 років. Також Україна та Росія домовилися здійснити обмін загиблими військовими.

9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цього етапу до України повернули молодих бійців до 25 років.

10 червня Україна повернула неназвану кількість військових, які мають хвороби та важкі поранення. 11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих на війни військовослужбовців.

12 червня Україна та Росія здійснили другий етап обміну важкопораненими та хворими військовими.