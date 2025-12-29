У Львові затвердили механізм безкоштовного паркування для ветеранів
У Львові оприлюднили механізм пільгового паркування для ветеранів та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Рішення, яке раніше прийняли на сесії міської ради, затвердили на виконкомі у понеділок, 29 грудня.
Пільгове паркування передбачає 100 безкоштовних годин щомісяця на всіх платних паркувальних майданчиках у межах Львівської ОТГ. Рішення виконкому набере чинності з 1 січня 2026 року.
Для отримання права на пільгове паркування необхідно подати документи через ЦНАП. Зокрема:
- заяву про внесення транспортного засобу до реєстру автомобілів для пільгового паркування (зразок тут);
- документ, який посвідчує особу;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває у власності заявника;
- оригінал посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
- довідка про безпосередню участь у військових діях.
Розгляд заяви триватиме упродовж 5 робочих днів.
Також у рішенні виконкому йдеться, що для пільгового паркування ветеранам та людям з інвалідністю внаслідок війни необхідно використовувати застосунок Unip. Завантажити його можна у Google Play Market та в App Store.
Як зазначили на сайті Львівської міської ради, реалізація пільги на паркування відбуватиметься у два етапи:
- з 1 січня 2026 року — розпочинається формування бази даних, ветерани зможуть подавати документи для реєстрації своїх авто;
- до травня 2026 року — послуга запрацює безпосередньо на майданчиках через мобільний застосунок Unip.