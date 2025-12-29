Послуга запрацює до травня 2026 року

У Львові оприлюднили механізм пільгового паркування для ветеранів та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Рішення, яке раніше прийняли на сесії міської ради, затвердили на виконкомі у понеділок, 29 грудня.

Пільгове паркування передбачає 100 безкоштовних годин щомісяця на всіх платних паркувальних майданчиках у межах Львівської ОТГ. Рішення виконкому набере чинності з 1 січня 2026 року.

Для отримання права на пільгове паркування необхідно подати документи через ЦНАП. Зокрема:

заяву про внесення транспортного засобу до реєстру автомобілів для пільгового паркування (зразок тут);

документ, який посвідчує особу;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває у власності заявника;

оригінал посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідка про безпосередню участь у військових діях.

Розгляд заяви триватиме упродовж 5 робочих днів.

Також у рішенні виконкому йдеться, що для пільгового паркування ветеранам та людям з інвалідністю внаслідок війни необхідно використовувати застосунок Unip. Завантажити його можна у Google Play Market та в App Store.

Як зазначили на сайті Львівської міської ради, реалізація пільги на паркування відбуватиметься у два етапи: