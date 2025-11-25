У Львові запровадили нові правила паркування для ветеранів

У Львові запровадили нові правила паркування, за якими щомісяця ветерани зможуть безкоштовно паркуватися протягом 100 годин. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради у вівторок, 25 листопада. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За словами мера, перед ухваленням рішення у місті проводили зустрічі з ветеранами та консультувалися щодо запровадження відповідних пільг.

«Ми довго радилися із ветеранськими спільнотами. Їхня позиція була дуже чітка: пільга має бути реальною, простою і такою, що працює без збоїв. Головне – зручний механізм, а не гучні обіцянки», – повідомив Андрій Садовий.

У міськраді зазначають, що кошти з паркування і штрафи за порушення правил паркування спрямовують на підтримку військових. Кількість ветеранів у Львівській громаді переважає у 12 разів більше ніж місць для паркування, тому пільги повинні регулюватися, щоб система не зупинилася.

Згодом виконавчий комітет оприлюднить механізм отримання відповідних документів без черг та зайвих довідок.