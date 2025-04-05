Найкращий час – зараз: що відбувається з цінами на закриті паркінги
Місця в підземних паркінгах користуються все більшим попитом. Водночас місця на відкритих стоянках стрімко втрачають популярність. Це впливає на ціни. Можливо, зараз час інвестувати в підземний паркінг? Про ситуацію на цьому ринку розповідають експерти OLX Нерухомість.
Чітка тенденція
У великих містах України – у Львові, Києві, Дніпрі, Одесі – простежується чітка тенденція до подорожчання місць в закритих паркінгах. Ідеться про паркувальні місця в підземних паркінгах в новобудовах.
Разом з тим, дешевшають пропозиції місць на відкритих стоянках. Проте це не стосується Львова, де навіть на такі паркувальні місця ціна за рік зросла на 13% – до 564 тис. грн в середньому.
Ціни і попит
Ціни на місця в підземних паркінгах у великих містах, в середньому, такі:
- Львів – 624 тис. грн;
- Київ – 880 тис. грн;
- Дніпро – 808 тис. грн;
- Одеса – 624 тис. грн.
Київ залишається лідером за ціною паркомісць, проте тут майже на 4% зменшилася кількість пропозицій, а попит за рік зріс на 11,9%. Зростання попиту може призвести до подальшого подорожчання.
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Місця на відкритих стоянках стають менш привабливими для покупців. Попит на них у 2025 році впав на 27,6%, ціни – також просіли (окрім Львова):
- Дніпро – мінус 88,2%;
- Київ – мінус 38,2%;
- Одеса – мінус 9,8%.
Львів став винятком, де ціни на відкриті стоянки несподівано зросли, хоча попит на них впав на 21%.
Чому дорожчають паркінги, а стоянки дешевшають
Основна причина падіння цін на відкриті стоянки – їхня ненадійність. Багато автовласників віддають перевагу критим або підземним паркінгам, оскільки це:
- безпечно (охорона, камери, контрольований доступ);
- зручно (захист від погодних умов);
- інвестиційно вигідно (вартість зростає).
Водночас через обмежену кількість якісних паркомісць у новобудовах ціни продовжують зростати.
Купувати зараз чи чекати
Якщо розглядати паркомісце як інвестицію, говорять експерти, то підземний паркінг у великому місті залишається вигідним варіантом. Попит на них стабільний, а ціни повільно, але зростають. Відкриті стоянки, навпаки, втрачають привабливість і можуть ще більше подешевшати.