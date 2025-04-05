Попит на місця в підземних паркінгах продовжує невпинно зростати

Місця в підземних паркінгах користуються все більшим попитом. Водночас місця на відкритих стоянках стрімко втрачають популярність. Це впливає на ціни. Можливо, зараз час інвестувати в підземний паркінг? Про ситуацію на цьому ринку розповідають експерти OLX Нерухомість.

Чітка тенденція

У великих містах України – у Львові, Києві, Дніпрі, Одесі – простежується чітка тенденція до подорожчання місць в закритих паркінгах. Ідеться про паркувальні місця в підземних паркінгах в новобудовах.

Разом з тим, дешевшають пропозиції місць на відкритих стоянках. Проте це не стосується Львова, де навіть на такі паркувальні місця ціна за рік зросла на 13% – до 564 тис. грн в середньому.

Ціни і попит

Ціни на місця в підземних паркінгах у великих містах, в середньому, такі:

Львів – 624 тис. грн;

Київ – 880 тис. грн;

Дніпро – 808 тис. грн;

Одеса – 624 тис. грн.

Київ залишається лідером за ціною паркомісць, проте тут майже на 4% зменшилася кількість пропозицій, а попит за рік зріс на 11,9%. Зростання попиту може призвести до подальшого подорожчання.

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Місця на відкритих стоянках стають менш привабливими для покупців. Попит на них у 2025 році впав на 27,6%, ціни – також просіли (окрім Львова):

Дніпро – мінус 88,2%;

Київ – мінус 38,2%;

Одеса – мінус 9,8%.

Львів став винятком, де ціни на відкриті стоянки несподівано зросли, хоча попит на них впав на 21%.

Чому дорожчають паркінги, а стоянки дешевшають

Основна причина падіння цін на відкриті стоянки – їхня ненадійність. Багато автовласників віддають перевагу критим або підземним паркінгам, оскільки це:

безпечно (охорона, камери, контрольований доступ);

зручно (захист від погодних умов);

інвестиційно вигідно (вартість зростає).

Водночас через обмежену кількість якісних паркомісць у новобудовах ціни продовжують зростати.

Купувати зараз чи чекати

Якщо розглядати паркомісце як інвестицію, говорять експерти, то підземний паркінг у великому місті залишається вигідним варіантом. Попит на них стабільний, а ціни повільно, але зростають. Відкриті стоянки, навпаки, втрачають привабливість і можуть ще більше подешевшати.