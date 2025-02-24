Простий у користуванні паркінг - це технічно складна споруда, що зводиться за строгими нормами

Сучасні новобудови, зведені за всіма вимогами законодавства, пропонують не лише житлові й комерційні площі, але й місця у паркінгах, зокрема, підземних. Покупці часто дивуються, чому місце в паркінгу коштує так дорого. Причина – у витратах на будівництво підземного паркінгу. Детальніше про це розповідають експерти будівельної компанії «Інтергал-Буд».

Чому паркінг такий дорогий

Основна причина, що впливає на ціну паркінгу – це собівартість його будівництва. Ідеться про:

матеріали;

технічні вимоги до паркінгів;

вимоги безпеки до паркінгів;

гідроізоляцію, прокладання мереж.

Розглянемо кожен пункт детальніше.

Якщо будинки зводяться з цегли або газоблоків, то паркінги заливаються з бетону, що обходиться значно дорожче.

Під час проєктування паркінгу ідеться про естакади, що відповідають державним будівельним нормам, гідроізоляцію для захисту від підтоплень, підведення водопроводу, зокрема, до системи пожежогасіння, інші системи безпеки, складні електромонтажні роботи тощо. Все це складніше, ніж в житлових просторах, і потребує багато затверджень в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

У паркінгу також інша система вентиляції. Окрім того, за новими нормами, підземні паркінги є спорудами подвійного призначення і можуть використовуватися як укриття. Це означає, що в них мають бути обладнані санвузли та інші зручності для перебування людей.

Для безпеки користування паркінгом забудовник також має подбати про:

датчики задимлення;

системи відеоспостереження;

цілодобову охорону тощо.

Окремим пунктом витрат також є упорядкування території на поверхні паркінгу.

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Ринок теж впливає

Поза високими витратами на саме будівництво якісного і безпечного паркінгу, слід враховувати підвищений попит на паркувальні місця, адже машин у містах щороку стає все більше.

Водночас придбання паркувального місця в новобудові – це вигідна інвестиція. Детальніше про це читайте в матеріалі ZAXID.NET «Навіщо інвестувати в місце на підземному паркінгу та як отримати дохід: пояснення».