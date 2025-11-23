Йдеться про порушення закону про економічну конкуренцію

У західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України прокоментували облаштування Львівською міськрадою платних паркувальних майданчиків. Про це повідомила пресслужба відділення АМКУ.

Адміністративна колегія відділення АМКУ надала департаменту мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР рекомендації для усунення виявлених порушень під час облаштування платних паркінгів на вулицях Львова.

Ідеться про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме – про укладання договорів про обслуговування платних паркувальних майданчиків з правом їх переукладання необмежену кількість раз без проведення конкурсу.

Виникненню порушення, на думку АМКУ, сприяє ухвала ЛМР від 12 вересня 2024 року «Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів на території Львівської міської ради». В додатку до цієї ухвали є форма договору про обслуговування паркувального майданчика, у ній передбачено право переукладання договорів необмежену кількість раз без проведення конкурсу з операторами майданчиків для платного паркування.

За повідомленням АМКУ, департамент мобільності та вуличної інфраструктури та ЛМР отримали рекомендації для усунення порушень 18 листопада.