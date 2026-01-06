Дорога веде до пункту пропуску на українсько-польському кордоні

У вівторок, 6 січня, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області провела тендер на капітальний ремонт дороги Львів – Краковець на порталі електронних закупівель Prozorro. У ньому взяли участь чотири компанії, а на перемогу претендує фірма з Азербайджану.

Тендер мав відбутися ще 15 грудня, як повідомляв ZAXID.NET, проте замовник кілька разів продовжував терміни подання пропозицій. Востаннє кінцевим часом подання заявок на участь Служба відновлення оголосила 17:00 понеділка, 5 січня. Деякі учасники подали документи буквально за кількадесят хвилин до цього терміну, хоча інші пропозиції надійшли ще наприкінці грудня.

Пропозиції учасників наступні:

«AzVirt ММС» (Азербайджан) – 431,99 млн грн;

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (Туреччина) – 432 млн грн;

ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «Еталон-Буд» (Вінниця) – 439,53 млн грн;

ТОВ «Автомагістраль-Південь» (Одеса) – 492 млн грн.

Очікувана Службою відновлення ціна робіт становила 511 млн грн. Головний критерій визначення переможця – це його цінова пропозиція. Тож, згідно з даними на сторінці тендеру, отримати підряд на ремонт дороги державного значення до міжнародного пункту пропуску на Львівщині може представництво компанії з Азербайджану. Проте відповідне рішення може бути ухвалене лише після перевірки всіх поданих на конкурс документів.

Представництво компанії «Азвірт ММС» зареєстроване в Україні понад сім років тому, йдеться в інформації сервісу «Юконтрол». Компанія належить азербайджанцям Ельнуру та Кянану Алієвим і громадянину Німеччини Еріху Мартіну. Керує представництвом в Україні Осман Дібіров.

Нагадаємо, йдеться про ремонт дороги державного значення М-10 Львів – Краковець з облаштуванням майданчиків для стоянки вантажного транспорту. Зокрема, планується асфальтування ділянок, їх освітлення та озеленення, використання прогресивних технологiй при органiзацiї та безпеки дорожнього руху, влаштування санітарних зон.

У квітні 2025 року Служба відновлення оголосила тендери на розробку проєкту на капітальний ремонт автомобільних доріг М-10 Львів – Краковець та М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, що ведуть до пунктів пропуску з Польщею.

Бюджет всього проєкту становить 27,7 млн євро, з яких половину виділяє Європейський Союз як ґрант, а іншу половину профінансують з державного бюджету.

Також недавно Служба відновлення оголосила тендер на будівництво двох майданчиків для стоянки вантажного транспорту на трасі державного значення М-09 поблизу Рави-Руської з очікуваною вартістю понад 495 млн грн. Торги мали відбутись на початку січня, проте кінцевий термін подання пропозицій перенесли на 11 січня.