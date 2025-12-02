Капітальний ремонт дороги до пункту пропуску на українсько-польському кордоні мають завершити за рік

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області оголосила тендер на ремонт дороги державного значення М-10 Львів – Краковець з облаштуванням майданчиків для стоянки вантажного транспорту за 511 млн грн. Відповідна закупівля розміщена на порталі Prozorro 27 листопада.

Як повідомляв ZAXID.NET, у квітні служба відновлення оголосила тендери на розробку проєкту на капітальний ремонт автомобільних доріг М-10 Львів – Краковець та М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, що ведуть до пунктів пропуску з Польщею. Роботи профінансує Європейська комісія в межах ґрантової угоди.

Очікувана вартість виготовлення проєкту для капітального ремонту дороги Львів – Краковець становила 4 млн грн. Переможцем тендеру стало приватне підприємство «Полісся-Проєкт», що зголосилося виконати роботи лише за 1,2 млн грн. Договір з ним Служба відновлення уклала 8 травня 2025 року. Проєкт мав бути готовий до кінця жовтня 2025 року, договір діє до кінця року.

Визначення переможця тендеру на капітальний ремонт дороги М-10 Львів – Краковець відбудеться 15 грудня, а роботи мають бути виконані до кінця 2026 року.

Ідеться про асфальтування ділянок, їх освітлення та озеленення, використання прогресивних технологiй при органiзацiї та безпеки дорожнього руху, влаштування санітарних зон.

Додамо, що загалом бюджет всього проєкту становить 27,7 млн євро, з яких половину виділяє Європейський Союз як ґрант, а іншу половину профінансують з державного бюджету.

Нагадаємо, пункт пропуску «Краковець» на польсько-українському кордоні відкрили після реконструкції в серпні 2022 року.