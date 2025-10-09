На україно-польському прикордонному пункті збудують термінал та автостоянку

На митному пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, планують спорудити ще один термінал. Очікувана вартість проєкту – понад 960 млн грн. Крім того, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області замовила будівництво додаткових автостоянок за понад 400 млн грн.

Оголошення про тендер на спорудження термінала для виїзду з України оприлюднили у системі публічних закупівель Prozzoro 3 жовтня 2025 року. У документації йдеться, що термінал у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» пропускною спроможністю близько 4 тис. транспортних засобів на добу (до 3000 легкових авто, 800 вантажівок і 80 автобусів) планують побудувати до кінця 2027 року поруч нинішньої митної інфраструктури у селі Старовойтове Ковельського району. Очікувана вартість підряду – понад 961 млн грн.

Будівництво нового термінала у грудні минулого року анонсував голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький. Він також зазначав, що під об’єкт виділили 9 га землі, що раніше належали до земель лісогосподарського призначення, а стали землями громадської забудови.

За інформацією Івана Рудницького, старий термінал обслуговуватиме автопотік на в’їзд до України, а новий – на виїзд, а також, що пропускна спроможність збільшиться удвічі. Ініціативу реалізовують за підтримки представників Проєкту USAID «Економічна підтримка України».

Нинішній проєкт передбачає облаштування 13 смуг руху на виїзд з України: 6 – для вантажівок, 2 – для автобусів, 5 – для легкових авто. Територію пункту поділять на окремі функціональні зони: для контролю транспорту й людей, зберігання вантажів, стоянки техніки, проведення дезінфекції, утримання службових собак тощо.

Комплекс включатиме службово-виробничу будівлю, бокси для поглибленого огляду вантажних і легкових автомобілів, склад митниці з холодильними камерами, гараж, котельню, очисні споруди, укриття, громадський туалет, вольєри для службових собак і павільйони для прикордонного та митного контролю.

Підрядник, який виграє тендер, має виконати повний комплекс будівельних робіт від підготовки території до внутрішнього оздоблення та прокладання інженерних мереж. Початок аукціону відбудеться 17 жовтня.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області також замовила будівництво стоянок для вантажного транспорту на «Ягодині». Участь у тендері взяла лише одна фірма – «Автомагістраль-Південь» з Одеси, якій може дістатися підряд майже на 443 млн грн. Втім, договір сторони ще не підписали: учасник тендеру має усунути невідповідності у документах. Будівництво цих автостоянок заплановано завершити до 31 грудня 2026 року.

За інформацією видання «Сила правди», фірма «Автомагістраль-Південь» на волинські дороги зайшла у 2017-му і вже кілька років отримує підряди в області. Підприємство зареєстроване в Одесі. Його директором є Микола Тимофеєв, засновником (з початку 2025 року) – австрійська компанія «EйПі Констракшн Холдінг ГмбХ», а бенефіціар – Олександр Бойко.

За інформацією ЗМІ, Олександру Бойку також належить компанія «Шляховик-97», яка займається постачанням будматеріалів і техніки. Основним її покупцем є саме «Автомагістраль-Південь».