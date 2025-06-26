На україно-польському прикордонному пункті збудують новий термінал на 25 смуг руху

На пункті пропуску «Ягодин» планують збудувати новий термінал на 25 смуг руху, з яких 12 передбачено для вантажного транспорту. Переможцем тендеру з розробки проєктно-кошторисної документації обрали приватне підприємство «Проект-центр». Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва нового терміналу на автомобільному пункті пропуску «Ягодин» оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. На це з бюджету передбачили 873 754 грн.

Зокрема, новий проєкт передбачає будівництво 25 смуг руху на виїзд для:

вантажних транспортних засобів – 12;

автобусів – 2;

легкових авто – 10;

дипломатичного транспорту – 1.

Так, 20 червня 2025 року відбулась закупівля без використання електронної системи. Переможцем обрали приватне підприємство «Проект-центр», яке зобовʼязане завершити роботи з проєктування до 31 серпня 2025 року.

Як йдеться у договорі, загальна вартість будівництва нового терміналу у Волинській області, згідно з аналогами проєктування міжнародних пунктів пропуску, становить 850 млн грн.

Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, «Проект-центр» – приватне підприємство, зареєстроване у 1998 році у Львові. Спеціалізується на діяльності у сфері архітектури. Власником і директором підприємства є відомий український архітектор Олександр Базюк.