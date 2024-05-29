Контрольно-пропускний пункт на Волині модернізували

На Волині завершили перший етап модернізації пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», у межах якого встановили 10 модульних будівель, відремонтували пошкоджені тротуари та бордюри, а також покращили освітлення. Про це 29 травня повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Після того, як у липні 2023 року пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» перейшов від Державної митної служби України до сфери відповідальності Агентства відновлення та розвитку інфраструктури, там анонсували проведення ремонтних і будівельних робіт для «покращення умов перебування людей, які перетинають українсько-польський кордон, а також працівників прикордонних та митних органів».

Станом на 29 травня 2024 року, спеціалісти завершили перший етап модернізації пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Зокрема, встановили 10 модульних будівель, шість з яких – сучасні офіси для оформлення документів. Кожен модульний офіс утеплений та мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключений до комунікацій (електрика, вода та опалення). Також відремонтували пошкоджені тротуари та бордюри, труби для зливу дощової води, оновили дорожню розмітку, огорожі та знаки, покращили освітлення та встановили мобільні ваги для транспортних засобів.

За інформацією Мустафи Найєма, надалі на території контрольно-пропускного пункту планують збудувати новий додатковий термінал, мостовий перехід через річку Західний Буг і сервісну зону, а також реконструювати існуючий пункт пропуску.

Роботи здійснюють за фінансової підтримки партнера проекту USAID «Економічна підтримка України», який у 2023-2026 роках виділяє 115 млн доларів на відновлення та розвитку інфраструктури України.

Додамо, що «Ягодин – Дорогуськ» – це пункт пропуск у Волинській області, що межує з Польщею. Вваажається найбільшим в Україні за пропускною здатністю.