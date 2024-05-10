За час роботи послуги кордон за онлайн-записом перетнули понад 73 тис. автобусів

З 10 травня у чотирьох пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні запрацювала електронна черга для автобусів. Завчасно обрати час перетину кордону міжнародні перевізники можуть на пунктах пропуску «Дякове – Халмеу» (Закарпаття), «Красноїльск – Вікову де Сус» і «Дяківці – Раковець» (Чернівецька область), а також «Орлівка – Ісакча» (Одеська область).

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, реєстрація у новий тип черги, під назвою «За розкладом», для перевізників, які їдуть у Румунію, розпочалася о 12:00 10 травня, а рух автобусів за новим записом стартує за добу – 11 травня о 12:00.

Електронна черга запрацювала у 4-х пунктах пропуску на Закарпатті, Буковині та Одещині

«З 10 травня послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стане доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме: “Дякове – Халмеу”, “Красноїльск – Вікову де Сус”, “Дяківці – Раковець”, “Орлівка – Ісакча”, – зазначили у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, з 25 квітня «єЧерга» доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою та в пункті пропуску «Ягодин –Дорогуськ» на кордоні з Польщею. За час роботи послуги кордон за онлайн-записом перетнули понад 73 тисячі автобусів.