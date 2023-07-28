Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 28 липня, поширив дію електронної черги на перетин кордону на пасажирські автобуси та легкові автомобілі. Раніше «єЧерга» працювала лише для вантажівок.

«Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження комфортнішим», – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За інформацією «Укртрансбезпеки», для автобусів «єЧерга» запрацює з 1 серпня в Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Наразі він працюватиме в тестовому режимі.

«Від вівторка, 1 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua. Запис в єЧергу для пасажирських перевізників відкривається 31 липня», – сказано в повідомленні. У ньому також є детальніша інформація для пасажирських перевізників.

Проект «єЧерга» для перетину кордону запустили в грудні 2022 року. У травні 2023 року його поширили загалом на 16 пунктів пропуску на західному кордоні. Спершу проект призначався лише для запису вантажівок.