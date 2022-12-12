Із 12 грудня в Україні повноцінно запрацювала електронна черга на кордоні для вантажівок. Спочатку сервіс «єЧерга» працюватиме лише на українсько-польському пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на Волині, а згодом його поширять на інші пункти пропуску.

ZAXID.NET пояснює, як скористатися сервісом та чи справді спростить він перетин кордону для вантажівок.

***

Що це за сервіс?

За інформацією Мінінфраструктури, система електронної черги на кордоні для вантажівок дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Зареєструватися в черзі можна через спеціальний сайт. Згодом, крім сайту, розробники створять і спеціальний додаток, функціонал якого буде постійно розширюватись.

Роботу сервісу тестували з кінця жовтня. Водіям у режимі живої черги пропонували ознайомитись із процедурою реєстрації в електронній черзі та спробувати нею скористатися. з 12 грудня цей сервіс повноцінно запрацював у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» у Волинській області.

Водії можуть реєструватись, записуватись в електронну чергу та отримувати інформацію про орієнтовний час перетину кордону у будь-якій локації, без прив’язки до сервісних зон. Стежити за проходженням черги можна у відкритому режимі на сайті системи.

«Ми свідомі того, що "єЧерга" не вирішить проблему існування самої черги, а лише упорядковує її. Головною причиною черг є мала пропускна здатність інфраструктури пунктів пропуску, які не були готові до такого потоку транспорту після блокування наших портів агресором. Утім щодня наша команда робить усе можливе, аби виправити цю ситуацію», – повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Як зареєструватися на «єЧергу»?

«єЧерга» – це безкоштовний сервіс, що працює у відкритому режимі для перевізників, зареєстрованих у системі «Шлях». Зареєструватись у електронну чергу перетину кордону можна на сайті «єЧерга», вказавши електронну пошту та номер телефону, а також вигадати пароль. На е-mail надійде код підтвердження, який потрібно буде ввести на сайті «єЧерги».

Після реєстрації у водія буде зʼявиться особистий кабінет, у який можна ввійти, вказавши електронну пошту та пароль. Щоб записатись у чергу необхідно вибрати пункт пропуску (зараз доступний лише «Ягодин – Дорогуськ») та натиснути «Продовжити».

На сторінці особистого кабінету потрібно ввести особисті дані: серію та номер закордонного паспорта, дату народження, e-mail, номер телефону, за необхідності, додати інформацію про ще одного водія та натиснути «Продовжити».

Далі потрібно вказати дані про вантажівку та вантаж, який вона перевозить, а також номер митної декларації. Після підтвердження на екрані зʼявиться уся заповнена водієм інформація, після її перевірки натиснути «Стати в чергу».

Перевіряти стан черги можна у розділі «Мої черги». За необхідності, час перебування в черзі можна продовжити на 2 години. Цю дію можна виконати ще тричі після прибуття до буферної зони.

Що дасть впровадження електронної черги?

Зараз, за даними Мінінфраструктури, перед пунктами пропуску вантажівки можуть чекати на перетин кордону більше тижня, а кожен день такого простою для перевізника коштує до 400 євро.

За словами заступника міністра інфраструктури Анатолія Комірного, система електронної черги для вантажівок інтегрована з базами даних митниці та прикордонної служби. Таким чином сервіс зможе сортувати транспорт у пріоритетну чергу. Йдеться про автомобілі, які везуть продукти, що швидко псуються. Що саме їде на кордон у кожній автівці система буде дізнаватись з митної декларації.

Електронна черга надаватиме сервіс, що дозволить економити час та чекати перетину кордону на зручній локації, оскільки де і як очікувати проїзду через кордон перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме автоматично телефоном, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. Якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій про це також отримає сповіщення.

Заступник голови ЛОВА Юрій Бучко раніше повідомляв, що електронна черга для вантажівок невдовзі має запрацювати у пунктах пропуску на інших кордонах із Польщею, зокрема, в Шегинях, Краківці та Раві-Руській, де триває будівництво майданчиків для відстою вантажівок. Однак у Мінінфраструктури наразі запуск електронної черги на інших пунктах пропуску не анонсують, лише зазначають, що якщо експеримент із електронною чергою на «Ягодин – Дорогуськ» буде успішним, його поширять й на інші пункти пропуску.