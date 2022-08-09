На пунктах пропуску з Польщею на Львівщині будують майданчики для відстою вантажівок та планують запустити платну електронну чергу. Про це під час брифінгу вівторок, 9 серпня, повідомив заступник голови ЛОВА Юрій Бучко.

За словами Юрія Бучка, зараз на пунктах пропуску у Шегинях, Краківці та Раві-Руській триває будівництво майданчиків для відстою вантажівок. Коли ці спеціальні зони облаштують, то водії зможуть на них очікувати на перетин кордону, а не на дорозі, як це відбувається зараз.

«На дорозі транспортним засобам стояти не можна і це передбачено законодавством. Оскільки у нас не було дотепер таких стоянок, ми закривали на це очі. Але запуском зон відстою, всі вантажівки мають стояти у відповідних місцях», – розповів Бучко.

Заїзд на територію майданчика для відстою буде платним і вартуватиме орієнтовно 8 євро за весь час перебування. За ці гроші водії зможуть скористатись душем, вбиральнею, відпочити та придбати необхідні речі в магазині. Щоб заїхати на такий майданчик, водій вантажівки повинен буде стати в електронну чергу. Це можна буде зробити на місці – заїхати, отримати талон та очікувати на свою чергу. Окрім того, за словами Юрія Бучка, розглядається можливість зареєструватися у чергу онлайн.

Юрій Бучко пояснив, що величезні серги з вантажівок, які спостерігаються останнім часом на кордоні з Польщею, пов'язані зі зміною логістики перевезень через війну.

«Склались такі обставини, що маємо лише західний кордон і весь вантаж, який їхав в Одесу, їде тепер сюди. Йдеться про мільйони тонн вантажу. Тому всі вантажівки, що їхали у порт, зараз їдуть на західний кордон. Ми за один день і місяць не збільшимо потужність. Навіть якщо ми це зробимо, добудуємо відповідні додаткові смуги, то варто пам'ятати, що з нами межує не лише Польща, а й ЄС, у яких є своє законодавство. І щоб їм збільшити пропускну здатність, потрібні змінити певні норми і пройти бюрократичні процеси», – пояснив Юрій Бучко.

Додамо, що торік електронний запис у чергу на кордоні запустили у пунктах пропуску на Закарпатті.