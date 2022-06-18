Обмеження пов’язане з модернізацією пункту пропуску

З 19 червня пункт пропуску «Краківець-Корчова» не працюватиме на виїзд з України до Польщі для пасажирських автобусів.

«З 19 червня тимчасово не буде здійснюватись пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску “Краківець-Корчова” на виїзд з України до Польщі. Просимо обрати для перетину кордону інші пункти пропуску – “Грушів – Будомєж”, “Шегині – Медика” або “Рава-Руська – Гребенне”», – повідомили 18 червня у Державній прикордонній службі.

Водночас порядок пропуску автобусів на в’їзд залишиться без змін. У Західному управлінні ДПС уточнили, що обмеження пов’язане з модернізацією пункту пропуску в межах проекту «Відкритий кордон» і може тривати близько місяця.

«Звертаємося до міжнародних пасажирських перевізників та громадян з проханням скоригувати свої графіки/маршрути руху та для перетину українсько-польського кордону», – зазначили в Західному управлінні ДПС.

Про відновлення пропуску автобусів через пункт пропуску «Краківець-Корчова» буде повідомлено додатково.