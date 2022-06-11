Вантажівки зможуть перетнути кордон в Устилузі та Грушеві

Державна прикордонна служба запустила на Львівщині та Волині пілотний проект, у межах якого в пунктах пропуску «Устилуг – Зосін» та «Грушів – Будомєж» зможуть перетинати кордон вантажівки.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, пілотний проект починає діяти з понеділка, 13 червня, в Устилузі та з 15 червня в Грушеві. Через ці пункти пропуску зможуть проїжджати вантажівки вагою до 7,5 тонн.

У Держприкордонслужбі закликають водіїв вантажного транспорту обирати саме ці пункти пропуску, аби розвантажити інші. Скільки діятиме цей проект наразі не відомо.