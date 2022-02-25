На кордоні з Польщею утворилися величезні черги

У двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні в межах Львівщини відкрили піші переходи, щоб уникнути черг на кордоні.

У п’ятницю, 25 лютого, розпочав роботу піший перехід у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Його відкрили з 19:00, повідомив керівник Львівської митниці Данііл Маньшиков.

«Окрім того, аналогічний пішохідний перехід функціонує в пункті пропуску «Грушів – Будомєж», – вказано у повідомленні керівника Львівської митниці.

Як повідомляє Держприкордонна служба, на всіх пунктах пропуску збільшується пасажиропотік. Станом на 18:00 в автомобільних пунктах пропуску на виїзд до Польщі очікувала така кількість автівок:

«Ягодин» - 2500,

«Устилуг» - 1400,

«Грушів» - 700,

«Рава-Руська» - 900,

«Угринів» - 1150,

«Краківець» - 1200,

«Шегині» - 1600,

«Смільниця» - 900.

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають близько 270 автомобілів. Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок. На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, в чергах перебувало понад 1100 легкових авто.

Нагадаємо. в умовах воєнного часу чоловіків віком 18-60 років не випускають за кордон.