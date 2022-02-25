Голова ЛОДА Максим Козицький кілька разів на день повідомляє актуальну інформацію жодо ситуації в області

Голова Львівської ОДА Максим Козицький під час оперативного брифінгу зранку п’ятниці, 25 лютого, розповів про актуальну ситуацію в області. На Львівщині розгортають 10 тисяч місць для біженців, а також створили центр навчання для парамедиків. Водночас на кордонах з Польщею фіксують напружену ситуацію через намагання окремих людей призовного віку перетнути кордон. Але таких українців набагато менше, ніж тих, хто добровільно записується до війська.

За словами Максима Козицького, за останню ніч та ранок у Львові та області не було жодних екстрених випадків: ні обстрілів, ні бомбардувань не зафіксовано.

«Є напруження щодо розміщення безпілотних літальних апаратів. Літаки розвідники відпрацьовують як кордон, так і військові частини постійно. Це один із елементів війни. Літаки літають на висотах від 100 м до 15 000 метрів. Ми відслідковуймо усе, що літає – це завдання розвідки і військових», – сказав Максим Козицький.

У Львівську область продовжують прибувати біженці, сьогодні очікують 41 дитину з Сєверодонецька. Загалом у школах та інших установах Львівщини готують 10 тис. місць для біженців. Цього наразі, за словами Козицького, цілком достатньо. Біженців скеровують на «Арену Львів», де дають інформацію щодо розселення і подальших дій.

За словами голови ЛОДА, на вул. Франка, 156 розгорнули центр для навчання парамедиків. Усіх бажаючих закликають йти вчитися надавати медичну допомогу.

Також Максим Козицький повідомив про напружену ситуацію на кордонах.

«У зв’язку з мобілізацією є великі черги на пунктах пропуску. Вчора президент оголосив мобілізацію і всі особи віком від 18 до 60 років мають бути мобілізовані. На кордонах із такими людьми зараз працює поліція діалогу, прикордонники і волонтери, і ми намагаємось зняти це напруження», – повідомив Максим Козицький.

Водночас, за словами Козицького, уже другу добу фіксують великі черги у військкомати – люди записуються у територіальну оборону цілими групами.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про загальну мобілізацію в Україні. Призову підлягають військовозобов’язані і резервісти віком від 18 до 60 років.