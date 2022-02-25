Піший перехід на польсько-українському кордоні у Медиці

Біля українсько-польського кордону розгорнули 8 пунктів прийому біженців. Вони працюють у населених пунктах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне у Люблінському воєводстві, а також – Корчова, Медика, Будомєж та Кросьценко у Підкарпатському воєводстві. Там можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Ще один пункт також будують на залізничному вокзалі в Перемишлі. Про це інформує «Польське радіо».

Про роботу приймальних пунктів, на прикладі одного з них, що розташований у Корчовій, повідомила підкарпатська воєвода Ева Лєніарт. Вона сказала, що це пункти першого забезпечення, де можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Після першого забезпечення біженці можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або визначених воєводами. Ева Лєніарт зазначила, що людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі його направляють до пункту прийому і надають транспорт.

Також люблінський воєвода Лєх Справка повідомив про відкриття пунктів прийому, які надають допомогу постраждалим від бойових дій в Україні. Він наголосив, що рух у пунктах прийому буде зростати, при цьому у воєводстві є відповідна база розміщення у регіоні, а також в інших воєводствах, куди будуть скеровувати людей. У випадку з Люблінським воєводством біженці з України будуть спрямовані до Мазовєцького, Великопольського, Західно-Поморського, Поморського та Куявсько-Поморського воєводств.

Нагадаємо, напередодні ZAXID.NET повідомляв, що на Закарпатті створили гуманітарний штаб для допомоги евакуйованим.

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