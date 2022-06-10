Проект розбудови пункту пропуску фінансує польський уряд

У п’ятницю, 10 червня, в пункті пропуску «Краківець-Корчова» стартував проект «Відкритий кордон», запроваджений для розширення пропускної спроможності на виїзд з України до Польщі. Розбудову пункту пропуску фінансує польський уряд.

Про початок робіт з розбудови пункту пропуску у Краківці повідомила Львівська митниця. Проектом заплановано збільшити кількість смуг для вантажівок, щоб пришвидшити пропуск на виїзд з України. В першу чергу – зерновозів та порожніх бензовозів для палива.

«Сьогодні для України – це один із основних пріоритетів. Для цього на Краківці відокремлять ділянки для пропуску легкового та вантажного транспорту та побудують на визначеному відрізку траси А-4 додаткові павільйони для митного та паспортного контролю легковиків. Ці нововведення – результат міжурядових консультацій між Україною та Польщею», – розповів в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

У Львівській митниці зазначають, що пункт пропуску буде працювати у звичному режимі, допоки не запуститься нова ділянка кордону.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко у листопаді минулого року анонсував початок розбудови пункту пропуску у Краківці. Повідомлялося, що реконструкція триватиме упродовж двох років. Вартість робіт – 7 млн євро, це кредитні кошти за міжурядовою угодою між Польщею та Україною. Після оновлення пропускна спроможність у Краківці зросте до 1300 транспортних засобів на 20 смугах (наразі є 500 авто – на 8 смугах).