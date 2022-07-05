У восьми пунктах пропуску на кордоні з Польщею пропускуають українців, але є певні обмеження

Держприкордонслужба України у вівторок, 5 липня, опублікувала актуальні правила перетину кордону з Польщею на усіх восьми пунктах пропуску з врахуванням всіх змін, що відбулися зміни оатсннім часом. У переліку зручно переглянути, яким чином можна перетнути кордон у конкретному пропускному пункті як з України, так і в зворотньому напрямку.

Так, на кордоні України з Польщею наразі цілодобово функціонують 8 міжнародних автомобільних пунктів пропуску:

«Устилуг» – здійснюється пропуск легкових, вантажних автомобілів (з допустимою масою до 7,5 тонн), пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів не здійснюється;

«Ягодин» – здійснюється пропуск вантажних автомобілів (з масою понад 7,5 тонн) та пасажирських автобусів в обох напрямках. Тимчасово припинено пропуск легкових авто у обох напрямках. Пропуск пішоходів не здійснюється;

«Угринів» – здійснюється пропуск автомобілів (з допустимою масою до 3,5 тонн) в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України;

«Рава-Руська» – здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України;

«Грушів» – здійснюється пропуск легкових, вантажних автомобілів (з допустимою масою до 7,5 тонн), пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України;

«Краківець» – здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів в обох напрямках. Пасажирські автобуси можуть слідувати лише на в’їзд в Україну. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України;

«Шегині» – здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів в обох напрямках. Зауважимо, що це єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який можна пройти в Україну пішки;

«Смільниця» – здійснюється пропуск легкових, вантажних автомобілів (з допустимою масою до 7,5 тонн) в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України.

Крім того, пропуск громадян здійснюється потягами закордонного прямування зі станції Мостиська залізнична та залізничного вокзалу у Львові. Розклад потягів може бути змінено, радимо відстежувати зміни в розкладі руху на сайті Укрзалізниці.

Додамо, що за ситуацією на пунктах пропуску можна спостерігати завдяки камерам відеоспостереження на сайті ДПСУ.