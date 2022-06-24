Влітку українці можуть виїжджати за кордон не тільки як біженці, але й їхати на відпочинок. Нещодавно Кабінет міністрів України вніс певні зміни у правила перетину кордону для дітей. Тому їх варто врахувати при плануванні поїздки.

ZAXID.NET пояснює, які вимоги до документів, які повинні показати на кордоні неповнолітні громадяни України.

Документи

Дорослі громадяни України можуть перетнути державний кордон за одним з таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу.

Якщо термін дії паспорта закінчився, його можна продовжити у Державній міграційній службі. За внутрішнім паспортом чи ID-карткою виїхати за кордон можуть мешканці зони бойових дій, які їдуть як біженці у пошуках притулку. Прикордонники приймають рішення щодо пропуску таких громадян як виняток.

Але щодо дітей є інші нюанси. Їх можуть випустити з країни за свідоцтвом про народження, ID-карткою чи продовженим закордонним паспортом.

«До 16 років діти можуть виїжджати за свідоцтвом про народження. Якщо дитина вже має ID-картку (з 14 років), варто взяти і її. Але треба уточняти щодо тих країн, куди вони безпосередньо в’їжджають і куди далі рухаються. Все залежить від країни. При виїзді за спрощеними умовами останнє слово за країною, куди діти в’їжджають. У Польщу можуть впустити, але як в інших країнах – невідомо», – пояснили ZAXID.NET на гарячій лінії Держприкордонслужби.

Виїзд дитини з одним родичем

В умовах воєнного стану дитина може перетинати кордон у супроводі одного з батьків без нотаріальної згоди другого, діда чи баби, повнолітніх сестри чи брата, вітчима/мачухи при наявності документа, який підтверджує родинні зв’язки.

Якщо дитина виїжджає з кимось іншим, не з цього переліку, обов’язково має бути письмова згода від когось одного з батьків, засвідчена в органах опіки і піклування. Або нотаріальна згода від двох батьків.

Самостійний виїзд дитини

Самостійно, без супроводу і письмової згоди батьків, дитина може виїжджати за межі України з 16 років. Але в різних країнах законодавство відрізняється і це може давати певні обмеження.

До прикладу, якщо діти віком 16-18 років приїхали до Польщі без батьків чи законних опікунів, вони вважатимуться там дітьми без нагляду. За польськими законодавчими нормами, їх можуть помістити у заклади для тимчасового перебування, поки їх не заберуть законні представники – батько, мати або інша людина, яка уповноважена ними нотаріально.

Груповий виїзд дітей без батьків

Виїзд організованих груп, які їдуть в табори чи на інші заходи, де дітей супроводують вихователі без батьків, ретельно перевіряє і погоджує Нацсоцслужба. Їхній виїзд можливий виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.

Як пояснив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук, Нацсоцслужба буде вивчати готовність документів для організованого перетину кордону дітьми, через обласні військові адміністрації перевіряти ті організації, які запрошують до себе, умови відпочинку й оздоровлення дітей, зв’язуватиметься через дипломатичні консульські установи. Коли Нацсоцслужба погодить цей виїзд, прикордонники перевірять документи і погодять виїзд.

Тому на період воєнного стану, під час виїзду з України групи дітей на прикордонний контроль подаються такі документи:

згода Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які їх супроводжують, за відповідною формою;

паспорти громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених Правилами перетинання державного кордону громадянами України;

заява батьків на виїзд дитини за кордон, завірена службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків).

Зазначимо, раніше правила перетину кордону регулювалися постановами Кабінету міністрів України №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (від 27 січня 1995) і №1167 «Про затвердження порядку організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок» (від 10 листопада 2021 р.) Але там не було прописано порядку виїзду в умовах дії воєнного стану. Тому 10 червня 2022 року Кабмін прийняв нову постанову №661, якою вніс зміни до попередніх документів.

Увага! Правила перетину кордону часто зміняються, тому перед поїздкою варто уточнити інформацію на гарячій телефонній лінії Прикордонної служби України: 1598 (для дзвінків з мобільного), +38(044)527-63-63 (для дзвінків з-за кордону).