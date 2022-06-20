За 10 днів пропускну спроможність пункту пропуску в Краковці збільшили на 50%

На Львівщині у пункті пропуску «Краковець – Корчова» збільшили кількість смуг для вантажівок та облаштували шість павільйонів для митного і паспортного контролю. Про це у понеділок, 20 червня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У межах спільного українсько-польського проекту «Відкритий кордон» у Краковці збільшили кількість смуг для вантажівок із 4 до 10. Згодом тут облаштують ще 5 пунктів для вантажівок, а також збудують новий автобусний термінал.

«Усього за 10 днів пропускну спроможність на цьому пункті пропуску збільшили на 50%. Тепер перетинати кордон через ПП «Краковець-Корчова» суттєво легше. Сподіваємося, що цього кордону скоро не буде», – повідомив Максим Козицький.

Зазначимо, що роботи з розбудови пункту пропуску в Краковці стартували 10 червня. Загальна реконструкція триватиме впродовж двох років. Вартість робіт – 7 млн євро, це кредитні кошти за міжурядовою угодою між Польщею та Україною. Після оновлення пропускна спроможність у Краківці зросте до 1300 транспортних засобів на 20 смугах (наразі є 500 авто – на 8 смугах).

Із 19 червня автобуси тимчасово не можуть виїжджати до Польщі через Краківець. Пропуск автобусів на в’їзд в Україну в цьому пункті пропуску лишається без змін.