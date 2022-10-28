Дорожні бригади вкладають новий шар асфальтного покриття

Дорожники розпочали ремонт траси неподалік пункту пропуску «Ягодин». Роботи тривають на двох ділянках: безпосередньо неподалік пункту пропуску та на 30-кілометровій ділянці в напрямку Ковеля. На трасі ліквідовують найбільш проблемні місця, аби в подальшому нею безперешкодно могли їздити вантажівки.

Як повідомляє прес-служба «Укравтодору», наразі дорожники працюють на двокілометровому відрізку біля пункту пропуску. На цій ділянці вже провели фрезерування зношеного дорожнього покриття, а наразі укладають новий шар асфальту.

Також роботи тривають на іншій ділянці, протяжністю понад 30 км. «Зводимо укріплене узбіччя справа, завширшки понад 2 метри. Дорожники влаштовують нижній шар зі щебенево-піщаної суміші, на який наносять 10-сантиметровий верхній шар з асфальтогрануляту. Рухаються в напрямку Ковеля. Наявність широких укріплених узбіч дозволить прибрати з проїзної частини транспортні засоби, що очікують перетину кордону, і усунути перешкоди для руху інших автівок, що курсують цією ділянкою дороги», – йдеться у повідомленні.

Роботи проводять у рамках проекту «Відкритий кордон», який передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні України задля швидкого і системного поліпшення як вантажних, так і пасажирських перевезень з України в ЄС.

Зазначимо, що пункт пропуску «Ягодин–Дорогуськ» на українсько-польському кордоні сьогодні є одним з найбільш завантажених. Місяць тому на цьому відрізку «варшавської» траси через блокаду Росією морських портів стояла багатокілометрова черга вантажівок.