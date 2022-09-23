На ділянці не перекривають дорожній рух, тож водіїв просять їхати дуже обережно

Неподалік села Сокіл Рожищенської громади відновили ремонт 12-метрового мосту через річку Лютиця. Роботи на переправі розпочали ще минулоріч, але через початок повномасштабної війни їх призупинили. Наразі мостовики знову взялись за ремонт, аби відновити повноцінний проїзд цією ділянкою дороги.

Як повідомила Служба автомобільних доріг Волині, 12-метровий міст через річку Лютиця розпочали лагодити минулоріч у ході ремонту майже 11-кілометрової ділянки автошляху Т-18-02, що пролягає між селами Сокіл та Оленівка Луцького району. Зазначимо, що керівник Служби автомобільних доріг Анатолій Посполітак називав цю дорогою «найгіршою на Волині».

Ремонт переправи планували завершити цьогоріч, але через початок повномасштабного вторгнення роботи тимчасово відклали. Міст поблизу села Сокіл встигли поремонтувати лише почасти.

«Відновили проїзну частину лівої половини мостового переходу, а права лишилась непроїзною, оскільки до початку повномасштабної агресії Росії саме розпочали армувати нову накладну плиту. Відтак весь транспорт через міст рухається в обох напрямках лише відновленим лівим проїздом, що значно сповільнює проїзд. Аби уникнути аварій у вересні мостовики відновили ремонт цієї штучної споруди», – йдеться у повідомленні.

Дорожники планують завершити ремонт переправи та відновити рух на цій ділянці дороги до кінця року. У Службі автомобільних доріг також попереджають, що ремонт проводять без перекриття дорожнього руху, тож водіям та пішоходам варто бути максимально уважними та обережними.