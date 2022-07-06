Перед Ківерцями відремонтували шестиметровий міст
Ремонтувати переправу почали в лютому цього року, але через початок війни роботи затягнулись
Волинські дорожники відремонтували міст перед містом Ківерці. Роботи на ньому стартували ще в лютому цього року, але через початок повномасштабної війни їх довелось призупинити. Завершити їх вдалось у червні. Наразі проїзд цим мостом повністю відкритий.
Про відновлення повноцінного руху на цій ділянці дороги в середу, 6 липня, повідомила Служба автомобільних доріг. Зазначається, що ремонт на мосту розпочали в лютому цього року. Тоді ліву частину переправи розібрали, а на іншій ділянці зняли старий шар дорожнього покриття. З початком повномасштабної війни ці роботи довелось призупинити.
«З того часу весь транспорт через цей міст рухався в обох напрямках лише правим проїздом, що значно сповільнювало проїзд, створювало загрозу безпеці руху та незручності для водіїв. Та це вже позаду – цю частину мосту відремонтували і відновили повноцінний рух. Якість робіт перевірено представником замовника», – йдеться у повідомленні.
Ремонт виконувало підприємство «РБП Транс-мост» та «Луцькавтодор-Сервсіс». Додамо також, що в лютому розпочали ремонт 5-кілометової ділянки автошляху Р-14 від села Дачне до Ківерців, втім, поки що його не завершили.
«З нетерпінням чекаємо нашої Перемоги, аби продовжити ремонт автодороги Р-14 та інших автошляхів Волині», – так коментують цю ситуацію в установі.
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