Дорожники повністю замінили ліву частину мосту та поклали нове покриття

Волинські дорожники відремонтували міст перед містом Ківерці. Роботи на ньому стартували ще в лютому цього року, але через початок повномасштабної війни їх довелось призупинити. Завершити їх вдалось у червні. Наразі проїзд цим мостом повністю відкритий.

Про відновлення повноцінного руху на цій ділянці дороги в середу, 6 липня, повідомила Служба автомобільних доріг. Зазначається, що ремонт на мосту розпочали в лютому цього року. Тоді ліву частину переправи розібрали, а на іншій ділянці зняли старий шар дорожнього покриття. З початком повномасштабної війни ці роботи довелось призупинити.

«З того часу весь транспорт через цей міст рухався в обох напрямках лише правим проїздом, що значно сповільнювало проїзд, створювало загрозу безпеці руху та незручності для водіїв. Та це вже позаду – цю частину мосту відремонтували і відновили повноцінний рух. Якість робіт перевірено представником замовника», – йдеться у повідомленні.

Ремонт виконувало підприємство «РБП Транс-мост» та «Луцькавтодор-Сервсіс». Додамо також, що в лютому розпочали ремонт 5-кілометової ділянки автошляху Р-14 від села Дачне до Ківерців, втім, поки що його не завершили.

«З нетерпінням чекаємо нашої Перемоги, аби продовжити ремонт автодороги Р-14 та інших автошляхів Волині», – так коментують цю ситуацію в установі.