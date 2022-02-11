Водії давно нарікають на стан цієї дороги і вимагають ремонту

Тендер на капітальний ремонт найбільш проблемної ділянки траси М-19 у межах Рівненщини оголосила Служба автомобільних доріг області. Ідеться про ділянку від Дубна до межі з Волинською областю протяжністю близько 11 км. Очікувана вартість ремонту становить 832,4 млн грн.

Про оголошення тендеру на капітальний ремонт 11 км дороги державного значення М-19 Служба автомобільних доріг Рівненської області повідомила у п’ятницю, 11 лютого. Ідеться про дорогу Доманове (на Брест)–Ковель–Чернівці–Тереблече (на Бухарест). Речник САД у Рівненській області Дмитро Леонтіюк уточнив ZAXID.NET, що ремонтувати планують найбільш проблемний відтинок дороги М-19, а саме, від місця біля Дубна, де ремонт уже проведено, до межі з Волинською областю.

Очікувана вартість капітального ремонту становить 832,4 млн грн. Зголоситися до участі у торгах можна до 14 березня, переможця тендеру буде визначено 20 квітня. Одразу після підписання договору підрядник зможе розпочати ремонт, аби вже до кінця 2022 року завершити його.