Водії повсякчас нарікають на стан траси Київ-Чоп у Рівненській області

Ділянку траси Київ-Чоп протяжністю 174 км у межах Рівненської області планують відремонтувати у 2022 році. Гарантійний термін експлуатації дороги, збудованої у 2011 році, минув, й водії нарікають на її поганий стан. Повномасштабний ремонт обійдеться у суму близько 2 млрд грн.

Про намір провести ремонт ділянки траси Київ-Чоп у межах Рівненської області у середу, 2 лютого, повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль. «Це наймасштабніший проект в області за 10 років… до нас неодноразово надходили звернення щодо ямковості на цій ділянці… вже весною почнемо роботи на М-06. Тендер на ремонт оголошений», — зазначив голова ОДА. Дорогу збудували у 2011 році, гарантійний термін її експлуатації минув.

Речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області Дмитро Леонтіюк розповів ZAXID.NET, що один тендер на ремонт цієї дороги вартістю 244 млн грн уже завершений, наразі триває ще один тендер на суму близько 1,9 млрд грн.

«Ремонт буде проведено лише коштом держави, його вартість обійдеться у близько 2,1 млрд грн і це приблизно дорівнює бюджету Рівненської області 2021 року. За інженерними розрахунками, ремонтні роботи реально провести у будівельний сезон 2022 року, — сказав Дмитро Леонтіюк. — Проте через погодні умови ніхто зараз не дасть гарантій, що роботи неодмінно буде завершено до початку зими. На терміни можуть вплинути й інші негативні фактори».

Речник додав, що у рамках цього проекту планується повністю замінити верхній шар асфальтобетону, встановити нові дорожні знаки, шумові загородження, відбійники, нанести розмітку тощо.