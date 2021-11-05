Дата відновлення тролейбусного маршруту поки що невідома

Комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс» збирається відновити регулярне тролейбусне сполучення з селом Городок поблизу Рівного за маршрутом №6. В останній рейс тролейбус за цим маршрутом виїхав 18 березня 2020. Через ремонт дороги він більше не курсував.

Відновити тролейбусний маршрут №6 у Рівному підприємство «Рівнеелектроавтотранс» має намір після відновлення контактної мережі на відтинку від виїзду з Рівного у напрямку Луцька до села Городок, що за 7,5 км від міста. Регулярне тролейбусне сполучення за маршрутом №6 у Рівному припинилося з початком локдауну через пандемію коронавірусу 18 березня 2020.

Як розповів ZAXID.NET речник «Рівнеелектроавтотранс» Антон Бриних, після цього тролейбус лише один раз виїздив за маршрутом, і то лише на замовлення екскурсії. У листопаді 2020 через ремонтні роботи на ділянці дороги Рівне-Луцьк, що у напрямку Городка, почався демонтаж контактної лінії, й сполучення стало неможливим.

Підрядна організація, яка ремонтувала дорогу, нині власним коштом відновлює демонтовану контактну мережу. На нових залізобетонних опорах монтують гнучкі поперечини, на які кріпитимуть троси та контактний дріт. За словами Антона Бриниха, таке рішення є більш сучасним і дозволить тролейбусам маневрувати смугами руху. Речник Служби автомобільних доріг Рівненської області Дмитро Леонтіюк також повідомив ZAXID.NET, що за умови своєчасного постачання усіх необхідних деталей та матеріалів ремонт мережі буде завершено до кінця цього року.

Після прийняття мережі в експлуатацію Рівненська міська рада як замовник маршруту №6 прийматиме рішення про його відновлення. Цей тролейбусний маршрут сполучав Рівненський завод високовольтної апаратури, розташований у Рівному на вул. Білій, та завод тракторних агрегатів у Городку.