Загалом на ремонт доріг в області витратять 405,6 млн грн

На Прикарпатті визначилися з переліком доріг, які планують відремонтувати у 2022 році. В області відремонтують 46 автомобільних доріг місцевого значення та 5 доріг, що знаходяться у комунальній власності. Загалом на ремонт витратять 405,6 млн грн, роботи будуть профінансовані за рахунок субвенції з держбюджету.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук підписала розпорядження, яким затвердила перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що будуть відремонтовані за рахунок субвенції з держбюджету у 2022 році.

На території Івано-Франківської області, згідно з розпорядженням, буде відремонтовано 46 автомобільних доріг місцевого значення та 5 доріг комунальної власності, загальна довжина яких складе більше 340 км.

С090203 Верхній Ясенів - Голови на ділянці – 5,6 км;

С090904 Білі Ослави - Чорний Потік – 6,7 км;

С090906 Битків - Білозорина – 5,2 км;

С090402 Раковець - Чортовець – 4,5 км ;

С091119 Перегінське - Закерничне – 6,6 км;

С090106 Маркова - Манява – 4,1 км;

С090104 Старуня - Солотвин – 4 км;

С090905 Надвірна - Парище – 6 км;

О090602 Калуш-Осмолода – 41,8 км;

С091405 Живачів - Петрів – 7,1 км;

С091304 Івано-Франківськ - Старий Лисець – 13,6 км;

С090504 Вигода - Новий Мізунь – 7,1 км;

О091001 Лопушна - Медуха – 4,06 км;

С090606 Верхня-Станькова-Довгий Войнилів;

С090102 Богородчани-Підгір'я – 4,2 км;

С091201 Тулуків-Стецева на ділянках – 25,7 км;

С091213 (А/д Стрий-Мамалига) - Тулуків – 1,2 км;

О091301 Єзупіль - Крилос – 0,4 км;

С091314 Тисмениця - Одаї – 0,4 км;

С091315 Хом'яківка - Погоня – 1,2 км;

С090703 Товмачик - Торговиця – 0,55 км;

О090705 Отинія - Середній Майдан – 4,2 км;

С090510 Новошин - Пшеничники – 4 км;

О090503 Вигода - Підбереж – 2,7 км;

С090910 Делятин – Любіжня – 8,2 км;

С091116 Рожнятів - Вербівка на ділянці – 10,62 км;

С090705 Раківчик - Коршів – 2,8 км;

С090601 Болохів - Войнилів – 25,3 км;

С091404 Озеряни - Делева – 3 км;

С091305 Березівка - Липівка – 6,8 км;

С090501 Долина-Велика Тур'я – 4 км;

Капітальний ремонт вул. Д. Галицького (від АЗС) вул. Січових Стрільців вул. Стрийська (до обїзної дороги) в місті Болехів;

С090902 Надвірна-Ланчин – 15,2 км;

С090502 Гошів - Лужки – 20 км;

О090702 Загайпіль - Пістинь – 4 км;

С091107 Рожнятів - Липовиця – км 4,1 км;

С091202 Іллінці - Джурів –5 км;

С090605 Вістова - Грабівка – 10 км;

С091209 Белелуя - Ганьківці - Кулачківці – 1,5 км;

О090802 Яблунів-Делятин – 12,3 км;

С091104 Луги – Ілемня –1,8 км;

Капітальний ремонт моста на а/д Рожнятів-Вербівка км 3,2 км через р. Дуба;

Капітальний ремонт моста через річку Сівка на 24,6 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення С090601 Болохів - Войнилів;

Капітальний ремонт мостового переходу 1 км автомобільної дороги Дубовиця - Войнилів;

Капітальний ремонт мостового переходу 19,7 км автомобільної дороги Галич - Цвітова;

Капітальний ремонт вул. Окружна в місті Калуш;

Капітальний ремонт по вул. Гетьманська в місті Коломия;

Капітальний ремонт по вул. Довбуша в місті Коломия;

Капітальний ремонт по вул. Грушевського в місті Косів;

Капітальний ремонт по вул. Лесі Українки в селі Старі Кути.

Зазначимо, що у 2021 році Івано-Франківська область отримала субвенцію з державного бюджету на ремонт і утримання доріг більше 500 млн грн. З яких передбачалося більш як 127 млн грн на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт та 377 млн грн — на капітальний ремонт. За 2021 рік фактично було відремонтовано 51,1 км доріг.