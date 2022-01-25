Будівництво та обслуговування інтегрованої системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття» обійшлося області у понад 19 млн грн. Основні послуги в рамках цього проекту замовляло обласне управління поліції та департамент інфраструктури Закарпатської ОДА. Основні роботи у 2020-2021 роках коштували понад 15 млн грн для поліції та понад 2,3 млн грн – для департаменту інфраструктури. У цьому році на додаткові роботи з будівництва системи «Безпечне Закарпаття» вже пішло більше ніж 1,8 млн грн. Більшість тендерів в рамах цієї ініціативи (у тому числі на кошториси, проекти, технічний нагляд та обслуговування) виграла столична компанія «Інженіринг-Аналітика».

Згідно з даними системи Prozorro, за додаткові роботи з будівництв інтегрованої системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття» область заплатить 1,8 млн грн. Роботи триватимуть упродовж 2022 року, виконуватиме їх ТОВ «Інженіринг-Аналітика», яка виграла тендерів на цей же проект на суму понад 19 млн грн.

В. о. директора департаменту інфраструктури, розвитку й утримання мережі автодоріг Закарпатської ОДА Сергій Попович 12 січня 2022 року підписав договір із керівником столичної компанії «Інженіринг-Аналітика» Олегом Соханом на проведення додаткових робіт з будівництва інтегрованої системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття». Сума договору склала понад 1,8 млн грн. Підрядник має виконати всі роботи, передбачені угодою, до 31 грудня 2022 року. Основний договір на будівництво системи «Безпечне Закарпаття» департамент інфраструктури ОДА уклав 19 листопада 202о року. За даними системи Prozorro, переможцем тендеру тоді також було столичне ТОВ «Інженіринг-Аналітика», яке отримало на виконання робіт понад 2,3 млн грн.

У липні 2020 року ця ж компанія виграла тендер на будівництво інтегрованої системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття» від Головного управління Національної поліції у Закарпатській області: договір на виконання робіт із керівником ТОВ «Інженіринг-Аналітика» Олегом Соханом підписав тодішній начальник поліції Закарпаття Олександр Шляховський. Будівництво системи відеоспостереження коштувало понад 15 млн грн, а роботи підрядник повинен був завершити до 25 грудня 2021 року. За технічне обслуговування інтегрованої системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття», згідно з договором від 16 липня 2021 року, поліція Закарпаття заплатила майже півмільйона. Переможцем тендер також стала компанія «Інженіринг-Аналітика». У цієї ж компанії камери відеоспостереження закуповував Ужгород. Послуги та камери у ТОВ «Інженіринг-Аналітика» також купує поліція та влада Києва, Одеси, Львова, Маріуполя та багато інших міст.

Відповідно до даних аналітичної системи YouControl, ТОВ «Інженіринг-Аналітика» зареєстроване у 2017 році у Києві. Засновники компанії з часткою у 40% – Олег Сохан та Володимир Перепелиця, 20% належить Валерію Клебану, який є науковим консультантом проектів «Безпечне місто» та у минулому працював начальником відділу розвитку інформаційно-обчислювальних систем КМДА. Раніше, як свідчать дані журналістських розслідувань, Валерій Клебан був контррозвідником СБУ та очолював науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації. ТОВ «Інженіринг-Аналітика» у 2021 році звинувачували у тендерних змовах. У 2020 році компанія отримала державних замовлень на суму 139,7 млн грн, у 2021 році на майже 246 млн грн, а у 2022 – вже на 67,4 млн грн.