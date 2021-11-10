Турбокільце збудували, аби знизити аварійність на перехресті

У Рівному відкрили проїзд транспорту на перехресті вулиць Макарова та Дубенської. Аби зменшити кількість ДТП, на цій ділянці збудували транспорту розв'язку у вигляді турбокільця.

Про відкриття у середу, 10 листопада, новозбудованого турбокільця на перетині вулиць Макарова та Дубенської повідомила Рівненська міська рада. О 16:00 рух транспорту на ділянці відновлено.

Будівництво транспортної розв'язки розпочали 6 серпня, тоді ж перекрили рух на виїзді з Рівного у напрямку Львова. Ділянка з дуже щільним трафіком вважалася аварійно небезпечною. За кілька останніх років на цьому перехресті сталося близько 50 ДТП.

Реконструкцію перехрестя планували провести за три місяці. На час ремонту організували об’їзд місця ремонту та виїзд на трасу іншими вулицями та через приміські села, що спричинило чимало незручностей та нарікань від водіїв та мешканців сіл.

«Ми змогли збудувати цей об'єкт швидко, без державних коштів... і першими в Україні реалізували технологію, застосовану при будівництві кільця», — сказав на відкритті турбокільця міський голова Рівного Олександр Третяк.

Після завершення основних робіт проїзд відкрили. Далі триватиме облаштування пішохідних зон та велодоріжок, а також благоустрій території навколо кільця, але вже без перекриття руху транспорту.

Зазначимо, що тендер на реконструкцію виграла рівненська фірма «Будальянс груп», яка виконала роботи за 28,2 млн грн.