Водіїв попереджають про ускладнення руху в пункті пропуску через ремонтні роботи

У пункті пропуску «Устилуг-Зосин» розпочали ремонт асфальтного покриття. Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть протягом трьох днів. У цей час рух транспорту відбуватиметься реверсно, тож водіїв попереджають про можливе ускладнення руху.

Про ремонт попередила прес-служба Волинської митниці у четвер, 14 липня. «Як і раніше, пункт пропуску працюватиме цілодобово і пропускатиме транспортні засоби масою до 7,5 тонн, однак через перекриття окремих смуг можливий сповільнений трафік. Просимо врахувати такі обставини під час планування поїздок та з розумінням поставитись до тимчасових незручностей», – закликають у митниці.

У Держприкордонслужбі додають, що, за попередніми даними, роботи триватимуть з 14 по 16 липня на смугах руху в напрямку прибуття та вибуття, а також на мосту через річку Західний Буг з боку України.

За інформацією Служба автомобільних доріг у Волинській області, нині робота дорожників зосереджена на відновленні проїзду «дорогами життя», через які проходять основні обсяги товарів та гуманітарних вантажів. Нещодавно дорожники відремонтували покриття на мостових переходах в пункті пропуску «Ягодин».