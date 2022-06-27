З 27 червня перетнути пункт пропуску «Ягодин», що на Волині, можуть лише великогабаритні вантажівки та рейсові автобуси. Нові правила ввели для того, щоб зменшити черги вантажівок. Легкові автомобілі та вантажівки до 7,5 тонн перенаправляють до інших пунктів пропуску. Як довго діятимуть нововведення, наразі невідомо.

Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби, такі зміни запровадили задля підвищення пропускної спроможності пункту пропуску та зменшення черг вантажних автомобілів.

Легкові автомобілі та вантажівки до 7,5 тонн у ньому не оформляються та, у разі прибуття до кордону, перенаправляються до інших пунктів пропуску.

«За попередніми прогнозами, завдяки нововведенням вдасться пришвидшити перетин українсько-польського кордону вантажними транспортними засобами та зменшити черги, які наразі є на цій ділянці», – вважають прикордонники.

Також у Держприкордонслужбі додають, через пункт пропуску «Устилуг» та «Грушів» вже почали пропускати вантажні автомобілі до 7,5 тонн. З початку проєкту «Відкритий кордон» через них проїхали майже 1300 таких авто.