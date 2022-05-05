Трьох киян затримали у селі Римачі одразу після того, як вони надали хабар прикордоннику

На Волині поліція затримала трьох мешканців Києва за хабар 6 тис. доларів прикордоннику. Чоловіки хотіли підкупити інспектора служби «Ягодин», щоб він допоміг їм переправити через кордон трьох ухилянтів. Втім, одразу ж після передачі хабара чоловіків затримали. У разі доведення вини їм загрожує до восьми років у в'язниці.

Про затримання трьох киян стало відомо у четвер, 5 травня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Зловмисників затримували поліцейські з волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції Волині.

Фігуранти, 20-35 років, вирішили заробити на переправленні призовників через держкордон. «Щоправда, ділки сподівалися робити це з відома «своїх людей» серед прикордонників. З цією метою зловмисники спробували підкупити інспектора прикордонної служби «Ягодин», запропонувавши йому 6 тис.доларів США за трьох нелегалів», – повідомляє поліція.

У селі Римачі Ковельського району киян затримали відразу після передачі ними хабаря прикордонникові. Чоловікам незабаром оголосять підозру за ч.3 ст.369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років ув'язнення.