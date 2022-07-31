У Краковці облаштували навіс над павільйонами паспортного та митного контролю

Із понеділка, 1 серпня, на українсько-польському кордоні для проїзду легкових авто знову відкриють пункт пропуску «Краківець – Корчова». Через облаштування захисного павільйону пункт пропуску був закритий для легковиків упродовж 13 днів.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, рух легкових авто через пункт пропуску «Краківець» відновлять із 8:00 1 серпня. Про початок пропуску пасажирських автобусів повідомлять додатково.

У Львівській ОВА зазначили, що у Краковці облаштували навіс над павільйонами паспортного та митного контролю, а також стоянку для пасажирських автобусів та відповідне приміщення з сканером для проходження митного та паспортного контролю пасажирів.

Нагадаємо, у межах спільного українсько-польського проекту «Відкритий кордон» у Краковці збільшили кількість смуг для руху вантажівок з 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю. Вартість робіт – 7 млн євро, це кредитні кошти за міжурядовою угодою між Польщею та Україною. Після оновлення пропускна спроможність у Краківці зросте до 1300 транспортних засобів на 20 смугах.