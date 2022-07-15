Через пункт пропуску «Краковець» тимчасово не пропускатимуть легкові автівки
Обмеження запровадили приблизно на 10 днів
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Для вантажівок це обмеження не діє
З 18 липня легковий транспорт тимчасово не зможе курсувати через пункт пропуску «Краківець - Корчова» на українсько-польському кордоні. Обмеження буде упродовж десяти днів і не стосується вантажівок.
Як повідомили в Львівській ОВА, у пункті пропуску споруджуватимуть захисний павільйон. Це передбачено у проекті «Відкритий кордон» і фінансується за державні кошти.
Найближчий пункт пропуску, яким можуть скористатись водії легковиків, – «Грушів».
Нагадаємо, 20 червня у пункті пропуску «Краковець – Корчова» збільшили кількість смуг для руху вантажівок з 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.
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