Для вантажівок це обмеження не діє

З 18 липня легковий транспорт тимчасово не зможе курсувати через пункт пропуску «Краківець - Корчова» на українсько-польському кордоні. Обмеження буде упродовж десяти днів і не стосується вантажівок.

Як повідомили в Львівській ОВА, у пункті пропуску споруджуватимуть захисний павільйон. Це передбачено у проекті «Відкритий кордон» і фінансується за державні кошти.

Найближчий пункт пропуску, яким можуть скористатись водії легковиків, – «Грушів».

Нагадаємо, 20 червня у пункті пропуску «Краковець – Корчова» збільшили кількість смуг для руху вантажівок з 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.