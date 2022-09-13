Зараз вантажівки можуть стояти в черзі на перетин кордону більше тижня

У жовтні на одному з автомобільних пунктів пропуску на західному кордоні запрацює безкоштовна електронна черга для вантажівок. Зареєструватись в електронній черзі можна буде через спеціальний сайт, який надсилатиме сповіщення водієві про час перетину кордону та рух черги.

Як повідомили у вівторок, 13 вересня у Мінінфраструктури, система електронної черги на кордоні для вантажівок дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Зареєструватися в черзі можна буде через спеціальний сайт, який запрацює із жовтня. Згодом, крім сайту, розробники створять і спеціальний додаток, функціонал якого буде постійно розширюватись.

Так виглядатиме сторінка майбутнього сайту, де перевізники реєструватимуться в електронну чергу

У Мініфраструктури зазначають, що зараз перед пунктами пропуску вантажівки можуть чекати на перетин кордону більше тижня, а кожен день такого простою для перевізника коштує до 400 євро. Крім цього, водії чекають своєї черги у некомфортних умовах. Натомість електронна черга надаватиме сервіс, що дозволить економити час та чекати перетину кордону на зручній локації.

«Наша система електронної черги для вантажівок буде інтегрована з базами даних митниці та прикордонної служби. Це потрібно, зокрема, щоб виділити окремі авто в пріоритетну чергу. Йдеться про автомобілі, які везуть продукти, які швидко псуються. Вони перераховані в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності – групи товарів з 1 до 24. Що саме їде на кордон у кожній автівці система буде дізнаватись з митної декларації. Крім того, людське втручання в систему виключено повністю», – повідомив заступник міністра інфраструктури Анатолій Комірний.

Електронна черга на кордоні буде безкоштовною. Заїжджати до сервісної зони водіям буде не обов’язково. Де і як очікувати проїзду через кордон перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме автоматично телефоном, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. Якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій про це також отримає сповіщення.

Спочатку систему запровадять лише на одному пункті пропуску, при цьому в Мінінфраструктури не вказують, на якому саме. Однак згодом вона має запрацювати на всіх пунктах перетину кордону.

Нагадаємо, що раніше заступник голови ЛОВА Юрій Бучко повідомляв, що електронна черга для вантажівок буде платною та має запрацювати на пунктах пропуску у Шегинях, Краківці та Раві-Руській, де триває будівництво майданчиків для відстою вантажівок. Заїзд на територію майданчика для відстою буде платним і вартуватиме приблизно 8 євро за весь час перебування. Однак зараз у Мінінфраструктури кажуть, що заїжджати до сервісної зони водіям буде не обов’язково, а дочекатися своєї черги вони зможуть у зручному для себе місці.