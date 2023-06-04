Правила роботи «єЧерги» змінили через її недобросовісне використання

Через недобросовісне використання електронної черги для перетину кордону (проект «єЧерга») її правила будуть змінені. Зміни почнуть діяти з понеділка, 5 червня, повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Як пояснюється в повідомленні, моніторинг записів користувачів показав, що однією з поширених проблем є внесення в Систему недостовірних даних з метою стати в «єЧергу» раніше, ніж це передбачено правилами, а саме – записати автомобіль в «єЧергу» без вантажу, але згодом його завантажити.

«Ми вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис», – наголосили в Укртрансбезпеці.

Там уточнили, що «єЧерга» буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в «єЧерзі» будуть виявлені митні декларації, будуть позначені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з електронної черги. У зв’язку з цим, «Укртранспезпека» порадила вже скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж тим, хто наразі зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем.

Як наголошується в повідомленні, новий механізм починає застосовуватися з понеділка, 5 червня, і діятиме постійно.

Проект «єЧерга» для перетину кордону запустили в грудні 2022 року. У травні 2023 року його поширили загалом на 16 пунктів пропуску на західному кордоні. Спершу проект призначався лише для запису вантажівок, але влітку до нього планують додати легкові автомобілі й пасажирські автобуси.