Влітку сервісом зможуть також користуватися водії автобусів та легковиків

Кабінет міністрів України у вівторок, 2 травня, схвалив запуск електронної черги (єЧерги) у 16-ти пунктах пропуску у західному напрямку. З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, з липня – водії автобусів, із серпня – власники легкових авто, повідомляє урядовий портал.

Після реєстрації через застосунок, що можна завантажити на сайті сервісу, користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

«Переваги єЧерги для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: впорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків», – прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як інформував ZAXID.NET, торік у грудні електронну чергу для перетину кордону у тестовому режимі запустили у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Як працює цей сервіс, читайте у матеріалі ZAXID.NET.