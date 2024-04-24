На кордоні з Молдовою запровадять «єЧергу» для автобусів
Перетин кордону за допомогою електронної черги доступний у 10 пунктах пропуску
У десятьох пунктах пропуску на кордоні із Молдовою працюватиме «єЧерга» для автобусів. Йдеться про пункти пропуску, розташовані у Чернівецькій та Одеській областях. Рух автобусів за новим записом розпочнеться із четверга, 25 квітня. Згодом систему «єЧерга» впровадять на ще одному пункті пропуску в Одеській області.
Із 24 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожен автобус зможе обрати час перетину кордону, повідомляють в Міністерстві відновлення України. Раніше «єЧерга» в тестовому режимі працювала на двох пунктах пропуску «Мамалига – Крива» в Чернівецькій області та «Могилів-Подільський – Отач» Вінницької області.
Схема пунктів пропуску, де впровадженна «єЧерга» для автобусів
Загалом реєстрація в систему «єЧерга» доступна в таких пунктах пропуску:
- «Виноградівка - Вулканешти»;
- «Малоярославець 1 – Чадир-Лунга»;
- «Нові Трояни – Чадир-Лунга»;
- «Рені – Джурджулешти»;
- «Серпневе 1 – Басараб‘яска»;
- «Старокозаче – Тудора»;
- «Табаки – Мирне»;
- «Росошани – Бричень».
Також згодом така можливість буде доступна на пункті пропуску «Паланка – Маяки – Удобне». Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом» для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.