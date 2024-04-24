Рух автобусів за новим записом розпочнеться з 25 квітня

У десятьох пунктах пропуску на кордоні із Молдовою працюватиме «єЧерга» для автобусів. Йдеться про пункти пропуску, розташовані у Чернівецькій та Одеській областях. Рух автобусів за новим записом розпочнеться із четверга, 25 квітня. Згодом систему «єЧерга» впровадять на ще одному пункті пропуску в Одеській області.

Із 24 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожен автобус зможе обрати час перетину кордону, повідомляють в Міністерстві відновлення України. Раніше «єЧерга» в тестовому режимі працювала на двох пунктах пропуску «Мамалига – Крива» в Чернівецькій області та «Могилів-Подільський – Отач» Вінницької області.

Схема пунктів пропуску, де впровадженна «єЧерга» для автобусів

Загалом реєстрація в систему «єЧерга» доступна в таких пунктах пропуску:

«Виноградівка - Вулканешти»;

«Малоярославець 1 – Чадир-Лунга»;

«Нові Трояни – Чадир-Лунга»;

«Рені – Джурджулешти»;

«Серпневе 1 – Басараб‘яска»;

«Старокозаче – Тудора»;

«Табаки – Мирне»;

«Росошани – Бричень».

Також згодом така можливість буде доступна на пункті пропуску «Паланка – Маяки – Удобне». Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом» для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.