Загалом така послуга буде доступна вже в 7 пунктах пропуску на кордоні

З 21 серпня послуга «єЧерга» для автобусів запрацює в тестовому режимі на ще п'ятьох пунктах пропуску на українському кордоні. Раніше електронну чергу впровадили на пунктах «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин». З 21 серпня «єЧерга» запрацює на двох львівських пунктах пропуску, двох чернівецьких, а з 23 серпня – на одному закарпатському пункті пропуску.

Електронну чергу для регулярних та нерегулярних рейсів пасажирських автобусів впроваджуватимуть в тестовому режимі, повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в п'ятницю, 18 серпня. Зокрема, «єЧерга» запрацює на пунктах пропуску: «Краківець – Корчова», «Шегині – Медика» (Львівська область); «Порубне – Сірет», «Мамалига – Крива» (Чернівецька область). А з 23 серпня – у пункті пропуску «Чоп – Захонь» (Закарпатська область). Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону.

«За три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнуло близько однієї тисячі автобусів. Водночас етап тестування дозволяє відповідній службі фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати проїзд регулярних та нерегулярних маршрутів», – розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

У відомстві зазначили, щоб перетнути кордон водій чи відповідальна особа повинна внести дані кермувальника та автобуса в систему електронної черги. Для цього варто зареєструватись на сайті «єЧерга» та обрати потрібний прикордонний перехід. Реєстрація буде доступна за день до старту руху, тобто 20 серпня для пунктів пропуску із Львівської та Чернівецької областей та 22 серпня для Закарпатської області. Йдеться як і про регулярні автобусні маршрути, так і нерегулярні. Таким чином, всі автобуси, що перетинають вказані пункти пропуску, повинні бути зареєстровані в системі.

З моменту запуску проекту «єЧерга» у грудні минулого року для вантажних авто, кордон перетнуло майже 340 тисяч вантажівок та зареєструвалось понад 60 тисяч водіїв цих транспортних засобів. Раніше ZAXID.NET повідомляли, що для автобусів «єЧерга» запрацювала з 1 серпня в Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ».