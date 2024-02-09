На Закарпатті раніше ця послуга була доступна на пунктах пропуску «Ужгород» та «Чоп»

З 12 лютого електронна черга для автобусів, які перетинатимуть кордон з країнами ЄС, запрацює ще на трьох пунктах пропуску в межах Закарпаття.

Як повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, 12 лютого з 12:00 в «єЧерзі» можна буде зареєструватися для перетину кордону у КПП «Малий Березний – Убля», «Лужанка – Берегшурань» та «Дякове – Халмеу».

Проект «єЧерга» для перетину кордону запустили в грудні 2022 року

«Ця функція не тільки дозволить зменшити черги, скоротити час очікування проходження контролю, а й зробить пасажирські перевезення суттєво комфортнішими», – зазначив Мирослав Білецький.

Нагадаємо, Проект «єЧерга» для перетину кордону запустили в грудні 2022 року. У травні 2023 року його поширили загалом на 16 пунктів пропуску на західному кордоні. Спершу проект призначався лише для запису вантажівок, та з серпня 2023 року його запровадили на деяких пунктах пропуску і для пасажирських автобусів. На Закарпатті раніше ця послуга була доступна на пунктах пропуску «Ужгород» та «Чоп».