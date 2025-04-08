Проєкт передбачає розбудову пунктів пропуску «Краковець» та «Рава-Руська»

Служба автомобільних доріг у Львівській області оголосила тендери на розробку проєкту на капітальний ремонт автомобільних доріг М-10 Львів – Краковець та М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, що ведуть до пунктів пропуску з Польщею. Роботи профінансує Європейська комісія в межах ґрантової угоди.

Як повідомила пресслужба САД, ідеться про влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту поблизу міжнародних пунктів пропуску «Краковець» та «Рава-Руська».

«Метою проєкту є забезпечення розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародної торгівлі, сприяння переміщенню осіб і товарів через державний кордон України у Львівській області за рахунок розбудови інфраструктури на під’їздах до пунктів пропуску через державний кордон. Проєкт включає створення сучасних паркувальних зон для вантажного транспорту: 270 місць у Рава-Руській та додатково 200 місць у Краківці. Так ми оптимізуємо транспортні потоки і зменшимо черги, підвищуючи пропускну спроможність та безпеку руху на одному з найважливіших кордонів із Польщею», – зазначив керівник Служби відновлення Олег Береза

Згідно з техумовами, проєктант має передбачити асфальтування ділянок, їх освітлення та озеленення, використання прогресивних технологiй при органiзацiї та безпеки дорожнього руху, влаштування санітарних зон.

Бюджет проєкту становить 27,7 млн євро, з яких половину виділяє Європейський Союз як ґрант, а іншу половину профінансують із державного бюджету. Розробка проєктів реконструкції обох напрямків коштуватиме 9 млн грн.